Lazio, i convocati di Inzaghi per il Rennes. Fuori due big

Lazio, i convocati di Simone Inzaghi per la sfida contro il Rennes. Nell’elenco non figurano Milinkovic Savic e Lucas Leiva

L’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, ha diramato la lista dei giocatori convocati per la sfida di questa sera contro il Rennes, valida per l’ultima giornata di Europa League. All’interno dell’elenco non figurano Milinkovic Savic e Lucas Leiva. La lista completa:

Portieri: Alia, Guerrieri, Proto.

Difensori: Acerbi, Bastos, Lazzari, Luiz Felipe, Lulic, Vavro.

Centrocampisti: Berisha, Cataldi, Correa, Falbo, Jony, Luis Alberto, Parolo.

Attaccanti: Adekanye, Caicedo, Immobile.