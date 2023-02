Lazio, i tifosi diserteranno lo stadio contro il Cluj: il motivo

I tifosi della Lazio hanno deciso di non acquistare il biglietto per l’andata degli spareggi di Conference League

Secondo quanto riportato nell’edizione odierna del Corriere della Sera, procede molto a rilento la vendita dei biglietti per Lazio-Cluj, gara d’andata degli spareggi di Conference League.

Le vendite sono state infatti appena 8mila. Il motivo sarebbe da ricercare nel prezzo troppo alto. Fatta eccezione per i ridotti (gli under 16 pagano 5 euro), per entrare in curva e Distinti servono 14 euro (più prevendita).