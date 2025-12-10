Lazio, il 16 dicembre giorno della verità: possibile mercato a “saldo zero” per i biancocelesti! La sessione di gennaio dipenderà dai vincoli dell’Authority

Lazio, il 16 dicembre giorno della verità: il Corriere della Sera analizza la situazione dei biancocelesti. Tutto dipenderà dal verdetto dell’Authority

Il futuro immediato della Lazio passerà da una data precisa: 16 dicembre. In quel giorno l’Authority di controllo sui conti dei club di Serie A comunicherà se la società potrà muoversi liberamente sul mercato di gennaio oppure se dovrà affrontare vincoli più rigidi. Tutto dipende dal rispetto del parametro 0,8, ovvero il rapporto tra costo del lavoro allargato e ricavi al 30 settembre.

L’ipotesi più probabile: mercato a “saldo zero”

Secondo il Corriere dello Sport, lo scenario più realistico – che coinvolgerebbe diversi club di A – è quello del blocco soft, il cosiddetto saldo zero. In questo caso, la Lazio potrebbe tesserare nuovi giocatori solo a fronte di cessioni o risoluzioni contrattuali di valore equivalente.

Una formula che complicherebbe l’arrivo immediato dello svincolato Lorenzo Insigne, perché sarebbe necessario prima liberare spazio economico, con il nome di Elseid Hysaj indicato come possibile uscita per coprire l’ingaggio dell’ex Napoli.

Il via libera: cosa accadrebbe con un parametro sotto lo 0,8

Qualora invece la Lazio avesse rispettato il parametro scendendo sotto la soglia fissata, il club riceverebbe il via libera totale per operare sul mercato. Questo permetterebbe di tesserare subito Insigne – comunque registrabile solo con la riapertura delle liste – e di lavorare senza l’obbligo di vendere prima di comprare.

Un’opportunità che Maurizio Sarri, reduce da un’estate complessa e senza investimenti significativi, considera fondamentale per rilanciare una squadra ancora in cerca di continuità.

La strategia Lotito: equilibrio e nessuna cessione forzata

Va ricordato, però, che la gestione Lotito è storicamente improntata all’equilibrio economico tra entrate e uscite. Per questo motivo, la differenza tra mercato libero e saldo zero potrebbe non essere così marcata nelle abitudini del club.

La società, inoltre, ha smentito la necessità di realizzare 25-30 milioni di plusvalenze entro gennaio: i big come Mario Gila, Guendouzi e Rovella non partiranno, salvo offerte irrinunciabili. Le priorità in uscita restano i giocatori fuori dal progetto, come Hysaj e Gigot.

Giovani italiani e nuove regole FIGC: spunta Fabbian

La nuova normativa FIGC premia gli acquisti di under 23 italiani, che non pesano sul calcolo del costo del lavoro. Per questo un nome concreto per gennaio è quello di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 del Bologna, profilo molto gradito alla dirigenza biancoceleste.

Niente rischio blocco totale a luglio

Infine, appare difficile uno scenario di blocco totale del mercato nella prossima estate: scatterebbe solo in caso di due rilevazioni economiche consecutive e peggiorative, condizione che oggi non sembra riguardare la Lazio.

Il 16 dicembre non definirà solo un numero, ma il margine di manovra di una squadra che spera di rilanciarsi con decisione nella seconda parte di stagione.