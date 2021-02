Lazio, il gioco di Inzaghi oggetto di studi: in tanti lo analizzano

In tanti studiano il gioco di Simone Inzaghi: vari tecnici, in Italia e non, osservano e analizzano varie novità introdotte dal piacentino

La Lazio di Simone Inzaghi diventa oggetto di studio. Come spiega il Corriere dello Sport, molti club guardano al gioco biancoceleste e lo studiano. Tra questi c’è il tecnico dell’Aston Villa Dean Smith, che l’ha studiata attraverso i video collocandola al fianco di Manchester City e al Liverpool di Klopp.

Non sono fuori dalla Serie A: anche in Italia in molti osservano Inzaghi, come Liverani, Siviglia e Pancaro, spesso ospiti a Formello. In tempi più recenti, invece, Ballardini ha inviato il suo vice per assistere agli allenamenti biancocelesti.