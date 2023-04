Lazio, il ritorno di Immobile per blindare il secondo posto

In attesa di completare il quadro delle partite in programma in Serie A, la Lazio continua a volare verso il secondo posto con il ritorno di Immobile

Il capitano deve ancora trovare la miglior condizione dopo l’infortunio, ma intanto a Spezia su rigore trova la rete che sblocca la sfida su rigore. Il 3 a 0 ai liguri è dimostrazione di forza e ora il terzo posto è momentaneamente a più otto. Un divario importante per i biancocelesti che potendo contare solamente sul campionato possono davvero chiudere bene la stagione.