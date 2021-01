Ciro Immobile parla dopo la vittoria con gol contro la Fiorentina: ecco le parole dell’attaccante della Lazio anche sulle sue condizioni

Ciro Immobile ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria con gol contro la Fiorentina.

«Avevo un fastidio al tendine, mi ha limitato a Genova, ma volevo esserci a tutti i costi per il momento complicato. Era giusto stringere i denti per dare una mano ai compagni. Luis Alberto? Sta facendo partite eccezionali, quest’anno farà la sua parte come la scorsa stagione. Stiamo segnando meno, è penalizzato anche lui. Parma e derby? Conta la continuità di risultati, mettiamo da parte la Fiorentina, ci prendiamo la vittoria nonostante la sofferenza finale. Mi riposo? Vediamo…».

