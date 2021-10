Lazio, Immobile: «Dispiace non esserci contro il Bologna e in Nazionale»

L’attaccante della Lazio Ciro Immobile ha espresso la sua delusione dopo l’infortunio che non gli permetterà di giocare contro il Bologna e con l’Italia

Immobile dà forfait. Dieci giorni ai box per il fastidio rimediato nella gara contro il Lokomotiv, uno stop obbligato che lo costringerà a saltare il doppio appuntamento contro Bologna e Spagna.

Il giocatore, sul suo profilo Instagram ha espresso tutto il suo rammarico: «Dispiace non poter esserci per questa partita col Bologna e dispiace non poter rispondere alla convocazione del mister Mancini per le finali di Nations League. Farò il massimo per tornare il prima possibile».

