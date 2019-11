Lazio, Immobile giura fedeltà: «Andarmene? Non ci penso nemmeno. E sui 100 gol…»

Ciro Immobile giura fedeltà eterna alla Lazio e in una lunga intervista al Corriere dello Sport rivela alcuni retroscena della sua carriera

100 gol con la maglia della Lazio. Un ruolino di marcia impressionante per Ciro Immobile che è volato al sesto posto della classifica marcatori all-time della formazione biancoceleste e mette nel mirino Tommaso Rocchi, a quota 105, con il sogno Silvio Piola in vetta, 59 gol più su. Per l’occasione l’attaccante campano ha ripercorso le tappe più importanti della sua carriera.

MODELLI – «Quando mi chiedono a chi penso di assomigliare di più tra i bomber biancocelesti, dico Chinaglia»

100 GOL – «Fare altri 100 gol? Ci provo. Il sogno è di fare tanti altri gol e di vincere qualcosa con la Lazio».

PIOLA – «Piola è un intoccabile, quando si parla di lui mani in alto. Tutto dipenderà da come starò. Per segnare 59 gol però non ci vuole un anno e mezzo. Non dipende solo da me, quando le cose vanno bene, e la squadra gira, sono avvantaggiato, posso fare anche di più di ciò che ho fatto. Devo stare bene fisicamente e mentalmente, quando è così riesco a dare il massimo».

FUTURO – «Chiudere la carriera all’Olimpico? Sto bene qui, non c’è mai stato il pensiero di andare via. Non ci penso nemmeno. Ho comprato una casa, è sopra l’Olimpico, sarò più vicino allo stadio».