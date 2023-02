Lazio, Immobile: «Quando smetterò spero i tifosi si ricordino di me»

Lazio, le parole di Ciro Immobile nel giorno del suo trentatreesimo compleanno: «Mancano 83 gol a Piola. Sono numeri pazzeschi i suoi»

Ciro Immobile, attaccante della Lazio, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Lazio Style Radio nel giorno del suo 33esimo compleanno. Di seguito le sue parole.

PIOLA – «Mancano 83 gol a Piola. Sono numeri pazzeschi i suoi. Per me è bello vedere questa classifica».

MIHAJLOVIC – «Mi fa piacere ricordare Mihajlovic, è capitato a volte che abbiamo festeggiato insieme. Le nostre famiglie erano legate perché erano numerose. È bello ricordarlo oggi più che mai».

NELLA STORIA – «Questo sport ti lascia emozioni, ricordi e sensazioni. Noi della Lazio abbiamo una storia importante, abbiamo avuto tanti giocatori che hanno fatto cose grandiose, ora li ricordiamo. Quando smetterò, spero più tardi possibile, si ricorderanno di me. A parte qualche rumorino, io non ho mai ricevuto critiche qui dai tifosi veri».

DERBY – «Capisco il tifoso Il derby per noi è importante perché per loro lo è. I tifosi ci tengono fondamentali che dobbiamo essere “sporchi”, lo abbiamo dimostrato in tante partite che siamo belli da vedere, ma quando c’è da legnare lo sappiamo fare pure noi».

DOPO L’ATALANTA – «Siamo stati lucidi nelle ultime settimane. Ci siamo detti di non mollare dopo la sconfitta contro l’Atalanta, mentre oggi ci siamo detti di non esaltarci dopo il successo a Salerno. La classifica è corta».

FAMIGLIA – «L’attaccamento alla maglia che c’è in questo club è punto di forza e di partenza su cui costruire base forte e importante. Oggi nel calcio si cambia facilmente squadra, la nostra forza è quella, che siamo una famiglia. Chi si trova bene qui è difficile che voglia andare via. Se qualcuno lo vuole è perché pensa che il suo ciclo sia finito, senza rancore. Con il nuovo allenatore è finito un ciclo e ci sono state nuove motivazioni».

