Lazio, Immobile raggiunge un nuovo record: ecco il traguardo tagliato

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Andando in gol con l’Inter Immobile ha raggiunto quota 15 reti per la sesta stagione consecutiva: il suo record

La Lazio ha trovato il pareggio contro l’Inter grazie al goal del solito Ciro Immobile, bravo a sfruttare il lancio di Cataldi e a beffare Handanovic in uscita.

La rete è la numero quindici in campionato per il bomber biancoceleste che ha stabilito l’ennesimo record raggiungendo i 15 goal stagionali per la sesta stagione consecutiva. Come lui solo Salah e Lewandowski.