Lazio, Immobile e il record del 27: come lui nessuno mai

Ciro Immobile ha ottenuto un nuovo record

Ciro Immobile sempre più nella storia della Lazio dopo il gol contro l’Udinese. Non che servisse un’altra rete per fare del bomber biancoceleste un beniamino dei tifosi, ma adesso sono pure i numeri a definire Ciro come uno degli attaccanti più forti della storia laziale. Di sicuro parliamo del centravanti che ha segnato più gol in una singola stagione con la maglia della Lazio.

Prima di oggi pomeriggio questo particolare riconoscimento spettava a due bomber di razza come Hernan Crespo e Beppe Signori, che al massimo erano riusciti a gonfiare la rete 26 volte in un campionato. Con la girata vincente contro l’Udinese, invece, Immobile ha toccato quota 27. Mai nessuno come lui nella storia della Lazio. E siamo solo alla 31esima giornata…