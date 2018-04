Udinese-Lazio: formazioni ufficiali e partita in diretta live

Udinese-Lazio, 31ª giornata Serie A 2017/2018: cronaca in diretta live con formazioni ufficiali, risultato, pagelle e sintesi

Udinese-Lazio: diretta live e sintesi

Udinese-Lazio: formazioni ufficiali

Udinese-Lazio: probabili formazioni e pre-partita

In occasione della conferenza stampa pre-partita, Simone Inzaghi ha affrontato diversi temi inerenti la sua Lazio in vista della gara contro l’Udinese, a partire dalla bella vittoria sul Salisburgo: «Bisogna fare i complimenti ai ragazzi, sono stati straordinari, hanno fatto un’ottima gara contro un avversario forte. L’unico rammarico sono i due gol presi: il primo è stato un rigore inventato, l’altro un rimpallo. Dovevamo avere un vantaggio più ampio. Adesso abbiamo una partita difficile ed impegnativa ad Udine, piena di insidie». Grande protagonista potrebbe essere Felipe Anderson: «Sicuramente giocherà, c’è la possibilità che giochino anche Luis Alberto e Milinkovic come mezzale, vista l’assenza di Parolo. Ho Murgia che sta bene, Di Gennaro che è tornato a lavorare nel migliore dei modi». Inzaghi è consapevole delle difficoltà del match: «Mi preoccupa tanto questa partita, è un’ottima squadra con ottimi elementi ed un bravo allenatore. E’ la partita più insidiosa che ci potesse capitare, preferivo affrontare una compagine in serie positiva. Troveremo una squadra che sarà concentrata al 120%. Abbiamo avuto poco tempo, i ragazzi sono concentrati: dovremo avere fame e cattiveria».

Dal canto suo mister Oddo deve superare una brutta crisi di risultati: «Non posso chiedere alla squadra di vincere domani né di pareggiare né di perdere. Posso fare solo una cosa: convincere i ragazzi di fare qualcosa che è nelle loro possibilità, ovvero dare il 110%. Se l’Udinese mi promette questo, allora io sono contento. E poi va dimostrato in campo. Non solo la squadra, anche lo staff tecnico dà il 110%. on possiamo dire ai tifosi che batteremo la Lazio, ma possiamo senza dubbio dire che ci stiamo mettendo tutto l’impegno possibile. Abbiamo una voglia sfrenata di dimostrarlo domani in campo, daremo tutto quello che abbiamo. Poi a fine partita tireremo una linea e valuteremo».

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Luiz Felipe, de Vrij, Radu; Patric, Murgia, Leiva, Milinkovic, Lulic; Felipe Anderson, Immobile. A disp.: Guerrieri, Vargic, Bastos, Wallace, Caceres, Basta, Marusic, Lukaku, Di Gennaro, Luis Alberto, Nani, Caicedo. All.:Inzaghi

UDINESE (3-5-2): Bizzarri; Nuytinck, Danilo, Samir; Widmer, Barak, Balic, Jankto, Adnan; Lasagna, Maxi Lopez. A disp.: Scuffet, Borsellini, Zampano, Pezzella, Larsen, Pontisso, Ingelsson, Hallfredsson, De Paul, Perica. All.: Oddo.

Udinese-Lazio: i precedenti del match

Udinese e Lazio hanno giocato contro in Serie A per 38 volte. Il bilancio di queste sfide vede di poco in vantaggio i biancocelesti a fronte di 14 vittorie, 11 pareggi e 13 sconfitte. L’ultimo confronto nel girone d’andata si è risolto con un secco 3-0 all’Olimpico (autogol di Samir e reti di Nani e Anderson). Anche l’ultimo precedente in trasferta è finito 3-0 per la Lazio, con la doppietta di Immobile inframezzata dalla marcatura di Keita. L’ultimo successo bianconero risale al 20 aprile 2013, un 1-0 firmato Di Natale.

Udinese-Lazio: l’arbitro del match

Ad arbitrare Udinese-Lazio sarà Gianluca Rocchi. Il fischietto toscano ha diretto i biancocelesti in 37 occasioni: il bilancio è di 15 successi, 8 pareggi e 14 ko. la Lazio in 37 occasioni. Il bilancio di quest’ultimi precedenti sorride ai biancocelesti che hanno raccolto 15 vittorie. Lo score si completa con 8 pareggi e 14 sconfitte. L’ultimo precedente non è dei migliori: Rocchi ha infatti arbitrato la Lazio nella semifinale di Coppa Italia persa ai rigori contro il Milan. In perfetto equilibrio il bilancio di Rocchi contro l’Udinese, arbitrata 18 volte con 7 vittorie dei friulani, 4 pareggi e 7 sconfitte.

Udinese-Lazio Streaming: dove vederla in tv

