Udinese, torna Lasagna e torna il gol

Kevin Lasagna a segno contro la Lazio dopo pochi minuti

Volete conoscere uno dei motivi della crisi dell’Udinese di Oddo? Eccolo: l’infortunio di Kevin Lasagna. Giocatore fondamentale per gli schemi dell’allenatore bianconero, l’ex Carpi ha saltato le ultime 5 gare di campionato. Fino ad oggi. E contro la Lazio ecco manifestarsi la differenza tra l’Udinese con e senza Lasagna.

Un gol bello: di testa, in tuffo. Sugli sviluppi di un’azione rapida, alla Oddo. Che interrompe così l’astinenza da gol che durava dal 17 marzo scorso, quando l’Udinese aveva perso in casa 1-2 contro il Sassuolo. Senza Lasagna, in 5 partite, i friulani avevano segnato solo 2 gol. Ma adesso è tornato Lasagna, ed è tornato anche il gol