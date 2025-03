Lazio, infortunio Castellanos: si teme una nuova lesione, la situazione

Le condizioni fisiche di Valentín Castellanos, attaccante argentino della Lazio, dopo l’ultimo infortunio. Tutti i dettagli in merito

Brutte notizie in casa Lazio dopo l’infortunio di Valentín Castellanos. L’attaccante argentino si è infatti fermato nuovamente dopo il ritorno in campo contro il Viktoria Plzen negli ottavi di finale di Europa League.

Per il biancoceleste si teme una nuova lesione, seppur di lieve entità. Saranno perciò i nuovi controlli a stabilire l’entità dell’infortunio dell’attaccante per capire quando potrà tornare in campo in Serie A.