Lazio, infortunio Immobile: Lotito furioso con la Nazionale. Il motivo

In casa Lazio tiene ancora banco l’infortunio di Ciro Immobile, con Lotito che sarebbe furioso con lo staff della Nazionale

Lotito furioso. Gli esami di ieri hanno confermato lo stiramento non è ancora rientrato. Come riportato da il Messaggero, Lotito è polemico nei confronti dei medici della Nazionale: «Se le condizioni di approccio medico della Nazionale fossero state quelle della Lazio, probabilmente avremmo avuto una situazione completamente diversa».

Secondo lo stesso quotidiano, il presidente la scorsa settimana ha avuto un confronto serrato con Immobile a Formello, ha voluto che gli spiegasse per filo e per segno cosa fosse davvero successo e come fosse stato curato. Secondo lo staff medico biancoceleste, Ciro si trascinava da tempo un dolore al ginocchio, ma con la Salernitana non aveva riportato nessun trauma al polpaccio. Immobile ha nascosto il fastidio pur di non perdersi le gare in azzurro oppure si è allenato? E perché in Nazionale sarebbero stati fatti massaggi prima di una risonanza, che, dietro l’edema ne certificasse l’infortunio?

