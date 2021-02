Lazio, infortunio Radu: fuori tre settimane. Inzaghi studia le soluzioni

Stefan Radu starà fuori 3 settimane dopo l’operazione per un’ernia inguinale: adesso al suo posto tocca a Musacchio

Tre settimane. È questo il tempo che servirà per rivedere in campo Stefan Radu, ieri operato per un’ernia inguinale. Il difensore, spiega il Corriere dello Sport, dovrà stare fuori per tutto questo tempo: salterà la sfida contro il Bayern e le altre gare di campionato contro Samp, Bologna, Torino e forse Juve.

L’obiettivo di Inzaghi è quello di recuperarlo per la Champions League, al ritorno. Intanto, però, si scalda Musacchio. Il difensore sarà impiegato dal tecnico sul centro-sinistra.