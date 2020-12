Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato il pareggio ottenuto in Champions League contro il Borussia Dortmund: le sue dichiarazioni

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha commentato ai microfoni di Sky Sport il pareggio ottenuto in Champions League contro il Borussia Dortmund.

PAREGGIO – «C’è rammarico, con 9 punti ancora non siamo dentro. Avremmo meritato qualcosa in più, comunque abbiamo giocato una grande partita di personalità contro una squadra molto forte. I due pareggi contro Zenit e Brugge sono arrivati in situazione difficili. Pensavamo che avremmo raggiunto gli ottavi già adesso».

PROSSIME PARTITE – «Dobbiamo essere consapevoli, pensare allo Spezia e poi giocarci questa partita al meglio. Lavoriamo da anni per questa Champions. In campionato anche altre squadre che la giocano hanno avuto qualche problemino. Lo Spezia sta facendo bene, in due giorni e mezzo, dopo averli affrontati, dovremo affrontare la squadra belga».