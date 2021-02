Lazio, Inzaghi carica la squadra: «Siamo forti, nessuno può dividerci»

Simone Inzaghi ha motivato la squadra dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco

«Nessuna sconfitta al mondo deve fermarci o dividerci»; «Ci servirà da lezione, per diventare migliori bisogna giocare contro i migliori»; «Siamo forti e uniti come una vera famiglia». Queste sono solo alcune delle frasi usate da mister Inzaghi per motivare la sua Lazio, dopo la sconfitta contro il Bayern Monaco.

Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico ha tenuto un discorso per risollevare gli animi dei suoi ragazzi e fissare insieme il nuovo obiettivo: il Bologna. Perché nel gioco del calcio si vince e si perde, ma lo si fa insieme.