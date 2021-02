Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al termine del match perso contro l’Inter: le sue dichiarazioni

SCONFITTA – «Spiace tantissimo, c’è rammarico perché potevamo ottenere di più. Abbiamo tenuto bene il campo, il possesso poi quando perdi 3-1 c’è rammarico: ci siamo innervositi troppo. Può capitare di subire un rigore così ma non dovevamo perdere la concentrazione, abbiamo tenuto bene il campo. Poi ho inserito un po’ di fisicità, c’è del rammarico secondo me potevamo ottenere molto di più».

RIGORE – «Ho fatto i complimenti alla squadra, venivamo da un bellissimo filotto: i ragazzi erano delusi. I ragazzi sono amareggiati per il fatto che l’arbitro è andato così deciso sul dischetto, a rivederlo fai fatica. Vedendolo 10-12 volte, non come Fabbri che l’ha visto mezza volte, forse puoi darlo. Il rigore ha indirizzato la gara, prima stavamo dominando».