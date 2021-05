Lazio, Inzaghi: «Torino? Onoreremo al massimo questo match»

Nel giorno della vigilia del match contro il Torino, il tecnico Simone Inzaghi presenta la gara in conferenza stampa

Alla vigilia di Lazio Torino, Simone Inzaghi presenta il match in conferenza stampa. L’allenatore interviene ai microfoni di Lazio Style Channel e Radio il giorno prima della sfida, valida per il recupero della 25esima giornata di Serie A.

SULLA GARA – «Sicuramente noi veniamo da una grande delusione per quanto riguarda il Derby perso. Quindi domani abbiamo l’ultima partita all’Olimpico e abbiamo il dovere di onorare il campionato nel migliore dei modi. Lo abbiamo visto anche nelle ultime partite, come per il Parma che è venuto qui da noi. Abbiamo un record in ballo, quello delle vittorie consecutive in casa nostra e onoreremo al massimo questo match».

SUGLI INFORTUNI – «Adesso è presto: abbiamo giocato sabato sera ed è normale che non ci sarà Acerbi, che oltre alla squalifica ha avuto un infortunio nel corso della gara. Sicuramente non ci sarà Correa, mentre gli altri saranno da valutare con la rifinitura di oggi e l’allenamento di domai mattina».