Lazio, Inzaghi: «Il rigore sbagliato ha indirizzato la gara, dobbiamo reagire»

Simone Inzaghi, tecnico della Lazio, ha parlato nel post partita del match contro il Bologna. Le sue dichiarazioni sulle frequenze ufficiali.

GARA – «Abbiamo approcciato bene alla partita, eravamo padroni del campo, poi il gol preso subito e il rigore sbagliato hanno indirizzato la gara. Veniamo via con una sconfitta, ma adesso cerchiamo di andare avanti, perché siamo ambiziosi. Non si può perdere in questo modo, ma forse era destino che non avremmo segnato. Dobbiamo reagire, perché sbagliare ci può stare, ma serviva più reazione».



PROSSIMI APPUNTAMENTI – «La forza di una squadra si vede dopo una sconfitta. Ora abbiamo il Torino, poi la Juventus, due belle sfide da giocare. Dobbiamo reagire nel migliore dei modi».

LUCIDITA’ – «Abbiamo sbagliato tanto, ci rimane l’amaro in bocca perchè abbiamo creato. GLi episodi non ci sono stati favorevoli, ma dovevamo reagire meglio. Scorie del Bayern? Direi di no, perchè abbiamo tenuto il campo, ma abbiamo perso. Guardiamo alla prossima».