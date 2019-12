Lazio, Inzaghi: «Juventus fortissima. Sfida scudetto? Rimaniamo umili»

Simone Inzaghi, intervenuto nel corso dell’inaugurazione dello store della Lazio, ha parlato della Juventus, prossima avversaria in Serie A

(Dalla nostra inviata a Roma, Jessica Reatini) – Anche Simone Inzaghi presente all’inaugurazione del nuovo store della Lazio nella Capitale, in Via di Propaganda. Ecco le dichiarazioni del tecnico biancoceleste sulla sfida in campionato contro la Juventus di Sarri.

«È sempre difficile affrontare la Juventus: è una squadra fortissima, noi siamo in un bellissimo momento e vogliamo continuarlo. Sfida scudetto? Il distacco si è accorciato, ma più che allo Scudetto guarderei a noi, che dobbiamo rimanere umili pur ponendoci degli obiettivi e guardando in avanti. Ronaldo? Lo conosciamo tutti, hanno grandi campioni, noi dovremo fare una grande partita ma consapevoli che giocando in questo modo anche noi siamo una squadra molto importante».