Lazio, Inzaghi: «Rennes? Abbiamo rimpianti per le altre partite»

Simone Inzaghi boccia la Lazio dopo il mancato accesso ai sedicesimi di Europa League: le parole dopo l’eliminazione

Simone Inzaghi, intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Rennes-Lazio, ha provato a spiegare la mancata qualificazione ai sedicesimi di Europa League. Ecco il commento del tecnico dei capitolini.

«La nostra non qualificazione non è passata qui da Rennes. Dovevamo interpretare meglio le altre partite, non abbiamo raccolto quanto dovevamo. Avevamo un girone non semplice perché Rennes e Celtic sono forti, poi è passato il Cluj. I rimpianti sono per i risultati delle altre partite».