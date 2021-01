Lazio, Inzaghi sulla questione Caicedo: «Mai stato un problema»

Simone Inzaghi chiarisce la situazione di Felipe Caicedo e le voci sulla cessione dell’attaccante: ecco le parole del tecnico della Lazio

Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa di Felipe Caicedo e delle voci sulla cessione.

CAICEDO – «È uno di quelli con cui ho il rapporto migliore. Mai stato un problema, Caicedo aveva fatto tre giorni prima una grande partita contro il Napoli e pensavo che Muriqi potesse darci qualcosa in più contro il Milan. Per domani ha ottime possibilità di giocare così come le hanno Muriqi e Pereira».

