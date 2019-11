Lazio, Inzaghi: «Vittoria meritata. Europa, ci credo»

Il tecnico della Lazio Inzaghi ha analizzato la vittoria conquistata in Europa League contro il Cluj

La Lazio batte il Cluj e riaccende la speranza di passare il turno in Europa League. Simone Inzaghi è soddisfatto: «Non era una partita scontata, abbiamo meritato la vittoria ma dovevamo chiudere prima il risultato. Questa partita ci tiene ancora in corsa, sono contento dei miei ragazzi».

«L’amaro in bocca c’è sempre per come è andato il girone, ma credo ancora nella qualificazione. Noi dovremo fare il nostro dovere contro il Rennes», ha concluso il tecnico biancoceleste ai microfoni di Sky Sport.