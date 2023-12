Lazio, Isaksen: «Dal primo giorno in cui sono arrivato volevo fare un gol sotto la Curva Nord»

Gustav Isaksen, attaccante della Lazio, ha parlato ai giornalisti presenti in zona mista dopo la vittoria contro il Frosinone

PAROLE – «Sono molto felice specialmente per la vittoria. Era importante per il campionato. Due partite, due vittorie, dobbiamo continuare così. Dal primo giorno in cui sono arrivato volevo fare un gol sotto la Curva Nord. Per me è stato un sogno. Ho un buon feeling con Castellanos. Sono felice di avergli fatto un assist. Sono felice di essere entrato in campo e di aver aiutato la squadra, ma sono pronto per partire titolare. Spero per questo nuovo anno di piazzarci tra le prime 4. Ogni partita è importante, ma in Coppa Italia sarebbe bello vivere un altro derby. Anche con l’Udinese sarà una bella partita, speriamo di continuare così in campionato. Kamada? Non penso che abbia problemi, penso sia un grande calciatore. Forse ha bisogno solo di più tempo».