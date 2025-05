Lazio Juve, parla Guendouzi: «Oggi è importante per noi. Futuro? Vorrei giocare la Champions con questa squadra ma…»

Alle 18 la Lazio scenderà sul terreno di gioco dell’Olimpico per affrontare la Juventus nella sfida valevole per la 36a giornata di Serie A Enilive 2024/2025. Le parole di Guendouzi a DAZN.

GUENDOUZI – «Oggi è importante per noi visto che la Juve rappresenta uno spareggio per la Champions, dobbiamo dare tutto. Se resterò qui? Sono veramente felice di essere qui, conosci l’atmosfera e quanto è caldo il tifo della Lazio, quando ti senti a casa, l’atmosfera è speciale. Vorrei giocare la Champions con questa squadra, è la Champions la vera dimensione per la Lazio. Lo stadio e l’atmosfera è questo quello che ci serve. Daremo tutto per le prossime partite a parte dalla Juve, rimanendo molto concentrati. A fine stagione vedremo quel che succederà»