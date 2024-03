Lazio-Juventus: è Marusic l’uomo copertina

Tutti i numeri e le statistiche sulla prestazione di Adam Marusic in Lazio-Juventus, con i gol che ha deciso la gara

Si merita la copertina perché ha deciso Lazio-Juventus all’ultimo secondo. Ed è per questo che Adam Marusic è il migliore in campo per entrambi i quotidiani più letti sul suolo nazionale.

Diversi gli accenti, però. Il Corriere della Sera lo premia con il 7,5: «Sfiora il gol e poi lo trova sul più bello. Decisivo e ispirato». Mezzo voto in meno per La Gazzetta dello Sport: «Splendida l’entrata con gol di testa nel finale, ma per tutta la partita crea seri problemi alla Juve. Equilibra la linea offensiva alle spalle di Castellanos, recuperando sempre».

