Lazio Juve, la moviola dei giornali: «Espulsione Kalulu inevitabile, ma manca anche un rosso a Pellegrini!». Bianconeri infuriati

Lazio Juve, la moviola dei giornali: «Espulsione Kalulu inevitabile, ma manca anche un rosso a Pellegrini!». L’analisi sul match dell’Olimpico

Tanti episodi da moviola in Lazio Juve. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola ha inquadrato quanto accaduto ieri sera all’Olimpico: dall’espulsione di Pierre Kalulu ad un mancato rosso per Luca Pellegrini della Lazio.

COMMENTO – «All’8’ manca già un giallo a Marusic per intervento su Weah. Al 15’, Mandas su Nico: nulla. Al 27’ Savona prende il giallo su Isaksen: trattenuta sì ma lontano dalla porta, eccessivo. All’alba della ripresa, graziato Pellegrini: è da giallo su Alberto Costa (ok il vantaggio ma poi…) e sarebbe stato il primo di due visto quello successivo su Adzic. Al 13’ st, colpo gratuito alla nuca di Kalulu a Castellanos: serve il Var, condotta violenta, rosso inevitabile. Al 42’ st: Di Gregorio da rigore su Castellanos se, prima, Taty non fosse stato in fuorigioco».