Lazio Juve ferma sullo 0-0, Rovella all’intervallo: «Buon primo tempo, ma serve questo»

Lazio Juve ferma sullo 0-0, Rovella all’intervallo: «Buon primo tempo, ma serve qualcosa in più»

Fermi ancora sul risultato di 0-0, ha parlato al termine del primo tempo di Lazio Juve, poco prima della ripresa del gioco, Nicolò Rovella, centrocampista della Lazio ai microfoni di Dazn, commentando la prima frazione e cosa serve per sbloccare il match.

PAROLE – «Buon primo tempo, dobbiamo continuare così. Troppo importante, per noi e per i tifosi. Dobbiamo rientrare in campo come nel primo tempo e magari fare qualcosa in più».

