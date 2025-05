Lazio Juventus, Jugovic: «É la sfida tra Zaccagni e Thuram, sono loro che possono deciderla. Vlahovic doveva fare la differenza, sul suo futuro penso questo»

Vladimir Jugovic ha giocato in entrambe le squadre che stasera daranno vita a uno “spareggio” che vale il quarto posto: Lazio e Juventus. Ecco cosa ha detto l’ex centrocampista serbo a La Gazzetta dello Sport.

LA SUA LAZIO – «Mi vengono in mente i quattro derby vinti e il soprannome che mi avevano dato a Roma: “Mezza squadra”, nel senso che valevo mezza squadra».

CHI OGGI VALE “MEZZA SQUADRA” – «Il mio preferito è Zaccagni: tecnica e dribbling, l’essenza del calcio. Sarebbe stato bene anche nella mia Lazio. Eriksson era formidabile nel far coesistere tutti i giocatori di qualità: adesso rivedo un po’ di Sven in Simone Inzaghi, che non a caso è stato allenato dallo svedese. Eriksson se si arrabbiava tanto non urlava, al massimo arrossiva: ecco, in quello Inzaghi è diverso».

LA FINALE DI CHAMPIONS – «Spero vinca un’italiana».

LAZIO-JUVENTUS – «La Juventus si gioca di più della Lazio: se i bianconeri non vanno in Champions, la stagione sarà fallimentare. A inizio anno, invece, c’erano altre aspettative sui biancocelesti. Ma io farei attenzione alla Roma e a Ranieri, che si sta confermando un allenatore esperto. Un pareggio non basta né alla Lazio né alla Juve».

CHI DECIDE LA GARA – «Punto sulla qualità di Zaccagni e sul turbo di Thuram, davvero un gran bel centrocampista. Chi dei due si imporrà di più, trascinerà i compagni al successo».

VLAHOVIC NON SEGNA DA 75 GIORNI – «Dusan è stato acquistato dalla Juventus per fare la differenza, ma spesso ha trovato difficoltà. Viste queste statistiche, fossi nella Lazio non starei troppo sereno. Il futuro di Vlahovic? Ha tanta gente che lo consiglia, non ha bisogno del mio parere».

IL NAPOLI VERSO LO SCUDETTO – «Non sono sorpreso, la storia di Antonio è quella: dove va, trionfa. È un tecnico diverso da Guardiola, che è il top, ma rispetto a Pep non ha nemmeno guidato le squadre più ricche del mondo».