Lazio, la Curva Nord: «Venerdì ore 16:30 a Formello per caricare la squadra»

La Lazio ha bisogno dei suoi tifosi e la Curva Nord dà appuntamento ai a Formello in vista del derby

Venerdì, ore 16:30, al benzinaio Eni di Formello, vicino il centro sportivo biancoceleste. Questo l’appuntamento che la Curva Nord ha dato a tutti i tifosi biancocelesti, in vista del Derby della Capitale, per poter caricare i giocatori della Lazio al meglio. Ecco il comunicato ufficiale della Curva:

«E’ derby! E non sarà la mancanza fisica dagli spalti a separarci dalla nostra amata. Venerdì 15 gennaio ore 16:30 al benzinaio Eni di Formello per caricare i nostri e ricordare loro che non sono e non saranno mai soli. C’è un popolo che spera e soffre e lotta al loro fianco. Imperativo portare i nostri vessilli, una bandiera, per far garrire al vento la nostra fede e colorare di bianco e celeste l’attesa della partita. Essere protagonisti sempre e comunque, anche se ci piange il cuore; essere il 12° in campo…e fuori anche se la nostra casa resterà vuota. Presenza, voce, veleno, bandiera, stendardo e tanta tanta voglia di non lasciarla mai sola. Perchè è la nostra Lazio e noi siamo i suoi Ultras».