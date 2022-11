Lazio, Lazzari: «La mia famiglia ed io stiamo benissimo qui, speriamo di rimanere a lungo»

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, ha parlato dopo il suo rinnovo in biancoceleste fino al 2027. Ecco le sue dichiarazioni

Manuel Lazzari, esterno della Lazio, ha parlato a Lazio Style Radio.

PAROLE – «Io e la mia famiglia stiamo benissimo qui, speriamo di rimanere a lungo. Oggi farò un salto a Formello per proseguire il recupero, anche se l’infortunio è passato. Abbiamo disputato un paio di mesi giocando ogni tre giorni, c’è stato un elevato dispendio di energie fisiche e mentali, non a caso si sono verificati tanti infortuni. Questo secondo ritiro ci aiuterà, dovremo lavorare bene a dicembre per riprendere a gennaio al meglio. Siamo pronti e carichi per riprendere da dove eravamo rimasti».