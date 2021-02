Lazio, le ultime da Formello in vista della Sampdoria: Radu da valutare

La Lazio scende a Formello per cominciare a preparare la sfida contro la Sampdoria: le ultime dall’allenamento odierno

Nel pomeriggio di oggi, la Lazio è scesa in campo a Formello per cominciare a preparare la sfida contro la Sampdoria. I biancocelesti si sono ritrovati in campo alle 15 e hanno svolto la prima vera seduta verso i blucerchiati. Per la squadra di Inzaghi esercitazioni tecniche incentrate sul ossesso palla e poi lavoro atletico.

Assenti ovviamente Strakosha e Luiz Felipe, oltre a Stefan Radu, fermatosi a San Siro. Fuori anche Armini, Lulic, Akpa Akpro, Leiva e Milinkovic: per loro semplice riposo. Domani Inzaghi dovrebbe contare su un gruppo più ampio.