Lazio, le ultime da Formello: Luiz Felipe torna ad allenarsi in campo

Allenamento Lazio: i ragazzi di Inzaghi continuano a lavorare in vista della gara contro lo Spezia. In campo anche Luiz Felipe

Seconda giornata di lavoro per la Lazio, in vista della gara contro lo Spezia. La squadra di Inzaghi lavora ancora a ranghi ridotti, viste le assenze dei giocatori impegnati con le Nazionali: il tecnico potrà contare di nuovo sull’intero gruppo dal primo aprile. Nella seduta di oggi si sono visti anche Gabriel Pereira e Minala. I ragazzi si sono mossi sotto le indicazioni di Ripert: lavoro atletico prima, poi focus sul possesso palla prima della canonica partitella conclusiva.

La buona notizia, però, è il ritorno sul campo di Luiz Felipe. Il difensore si è allenato in modo leggero e con le scarpe da ginnastica, ma i segnali sono incoraggianti: è atteso in gruppo per la seconda parte di Aprile e lo sprint finale di campionato.