Lazio Lecce, l’ex Liverani ammette: «Una gara diversa dalle altre»

Lazio Lecce, l’ex biancoceleste Fabio Liverani ammette: «Quella dell’Olimpico una gara diversa da tutte le altre»

«Sarà una partita diversa dalle altre per me». Lo ammette subito Fabio Liverani, ieri giocatore della Lazio per cinque anni e oggi allenatore del Lecce. Le due squadre che si sfideranno questa settimana in campionato e di cui ha parlato in un’intervista a Il Corriere dello Sport. «Sono stato a Roma nel momento più importante della mia carriera e sono contento di aver giocato in questo top club. Ho tanti ricordi e tante persone nella mente, sarà bello tornare a casa».

Poi una battuta sulla sua presunta fede romanista. «I primi due anni sono stati duri, ma sono stato affiancato ed aiutato da persone speciali. Dal terzo anno in poi le cose sono andate in crescendo, sapevo che la mia professionalità avrebbe avuto la meglio e con la piazza sono entrato in sintonia fino a chiudere da capitano».