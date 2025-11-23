Hanno Detto
Lazio Lecce, parla Pellegrini nel pre gara: «Ripartire bene oggi è fondamentale, anche se non è facile»
Lazio Lecce, le dichiarazioni di Luca Pellegrini nel pre partita a Dazn: «Ripartire bene oggi è fondamentale». Le parole
Alla vigilia della sfida con il Lecce, il terzino della Lazio Luca Pellegrini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.
PAROLE – «Per noi ripartire bene oggi è fondamentale, anche se non è facile. Promettiamo di dare tutto in campo e di morire per il nostro stemma. Sono sicuro che faremo una partita di questo tipo»
«Vestire con il nome di Jennifer? Sarà un’emozione fortissima, è importantissimo fare sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Diventare padre? L’attesa è la parte più difficile, i papà sono importanti nella gravidanza e nella vicinanza, ma possiamo far poco. È straziante ma non vedo l’ora»
SEGUI IL LIVE DI LAZIO LECCE QUI
Inter Milan, parla Barella: «Quando entri a San Siro e già dal riscaldamento senti i decibel che si alzano, è una cosa che fa venire la pelle d’oca»
Inter Milan, parla Ganz: «Via dall’Inter per il Milan? È stata la società a mandarmi via. Derby? Lo vivo come quando giocavo, intensamente»
Ultimissime
video
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: «Yildiz ha comportamenti da leader di squadra, è lo spacca moduli e schemi. Italia? Sono convinto che arriverà ai Mondiali»
Conferenza stampa Spalletti pre Fiorentina Juve: ecco le sue dichiarazioni alla vigilia del match di Serie A (Andrea Bargione inviato...