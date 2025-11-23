 Lazio Lecce, parla Pellegrini nel pre gara: «Ripartire bene oggi è fondamentale, anche se non è facile»
Hanno Detto

Lazio Lecce, parla Pellegrini nel pre gara: «Ripartire bene oggi è fondamentale, anche se non è facile»

Lazio Lecce, le dichiarazioni di Luca Pellegrini nel pre partita a Dazn: «Ripartire bene oggi è fondamentale». Le parole

Alla vigilia della sfida con il Lecce, il terzino della Lazio Luca Pellegrini ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

PAROLE «Per noi ripartire bene oggi è fondamentale, anche se non è facile. Promettiamo di dare tutto in campo e di morire per il nostro stemma. Sono sicuro che faremo una partita di questo tipo»

«Vestire con il nome di Jennifer? Sarà un’emozione fortissima, è importantissimo fare sensibilizzazione contro la violenza sulle donne. Diventare padre? L’attesa è la parte più difficile, i papà sono importanti nella gravidanza e nella vicinanza, ma possiamo far poco. È straziante ma non vedo l’ora»

SEGUI IL LIVE DI LAZIO LECCE QUI

