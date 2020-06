Lazio, Leiva non recupera: Inzaghi cerca soluzioni per l’Atalanta

La Lazio cerca soluzioni per la sfida contro l’Atalanta. Non recupera infatti Lucas Leiva: ecco le opzioni di Inzaghi

Situazione difficile in casa Lazio in vista della sfida con l’Atalanta. Non ha recupero Lucas Leiva, che ha saltato l’allenamento dell’antivigilia e sicuramente salterà anche quello di rifinitura. Inzaghi dovrà dunque trovare soluzioni per la trasferta di Bergamo, una delle più difficili.

Come spiega Tuttosport, Danilo Cataldi sembra il primo indiziato per sostituire il brasiliano. Dovrebbe essere lui a prendere il suo posto in mediana, anche se l’assenza dell’ex Liverpool si farà sentire.