Lazio, Leiva: «Perso meritatamente. Ora diamo un segnale»

Lucas Leiva ha analizzato la brutta sconfitta incassata dalla Lazio contro la Sampdoria: le parole del centrocampista

Lucas Leiva, centrocampista della Lazio, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel al termine del match contro la Sampdoria.

PRESTAZIONE – «Abbiamo perso meritatamente, abbiamo fatto pochissimo per vincere. La Sampdoria ha fatto meglio dall’inizio, ora l’unica maniere è ripartire e lavorare per uscire da questo momento difficile. Non era l’inizio che ci aspettavamo, ma sono convinto che ricominceremo a vincere. La sensazione all’inizio era che eravamo in difficoltà, dobbiamo analizzare e lavorare bene per tornare a quello che eravamo lo scorso anno. Non mi piace parlare perché più facile, pensiamo solo a ripartire e a dare un bel segnale nella prossima partita».