Lazio, Lotito alza l’offerta per Luis Alberto: i dettagli

La Lazio non vuole lasciar partire Luis Alberto in direzione Qatar e Lotito avrebbe alzato l’offerta per il contratto.

Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il presidente biancoceleste ha messo sul piatto 4 milioni di euro fino al 2027 per lo spagnolo. Ora la palla passa al Mago che dovrà decidere il suo futuro.