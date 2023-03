Lazio, Lotito ha parlato alla squadra nello spogliatoio dopo la sconfitta contro l’AZ

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato alla squadra nello spogliatoio dopo la sconfitta di ieri contro l’AZ

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha parlato alla squadra nello spogliatoio dopo la sconfitta di ieri contro l’AZ Alkmaar negli ottavi di finale di andata di Conference League.

Al patron biancoceleste, come rivelato dallo stesso allenatore Maurizio Sarri in conferenza stampa, non gli è piaciuto l’atteggiamento con cui la Lazio è scesa in campo: «Il presidente negli spogliatoi la pensava come me, è strano cambiare atteggiamento. Non è piaicuto neanche a lui».