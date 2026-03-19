Lazio, Lotito fa un regalo alla squadra? Il premio in caso di vittoria della Coppa Italia. Per il futuro di Sarri c’è una convinzione

Lazio, Lotito fa un regalo alla squadra? Il premio in caso di vittoria della Coppa Italia. La convinzione per il futuro di Sarri: cosa aspettarsi

Per la Lazio la Coppa Italia è diventata molto più di un obiettivo secondario: oggi rappresenta la strada più concreta per provare a dare un senso a una stagione complicata, vissuta tra risultati altalenanti, contestazione crescente e un clima sempre più teso attorno alla società. In campionato i biancocelesti hanno perso terreno e l’Europa, attraverso la classifica di Serie A, appare ormai un traguardo difficilissimo da raggiungere. Per questo, come sottolinea il Corriere dello Sport, tutto si sta concentrando sulla coppa nazionale. Lo sanno i tifosi, ormai disillusi da un’annata ben lontana dalle aspettative iniziali. Lo sa Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, che intravede la possibilità di regalare un trofeo a una piazza che continua a dimostrargli affetto e fiducia. E lo sa perfettamente anche Claudio Lotito, presidente biancoceleste, consapevole che un successo in Coppa potrebbe alleggerire almeno in parte le tensioni accumulate in questi mesi.

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Lotito alza i premi e punta su una spinta economica e sportiva

Secondo la ricostruzione del quotidiano romano, proprio Lotito avrebbe deciso di aumentare in modo significativo i premi destinati alla squadra, al tecnico e allo staff in caso di conquista del trofeo. La cifra complessiva, inizialmente attorno ai due milioni di euro, potrebbe infatti superare i quattro milioni. Un segnale forte, che racconta quanto il club consideri strategico questo traguardo. Vincere la Coppa Italia significherebbe infatti non solo mettere in bacheca un trofeo prestigioso, ma anche garantirsi l’accesso alle final four della Supercoppa italiana della prossima stagione, con ulteriori benefici economici per le casse societarie. Il passaggio del turno contro il Bologna, ottenuto ai rigori, aveva già acceso l’entusiasmo del presidente, e adesso l’attenzione è tutta rivolta alla semifinale di ritorno contro l’Atalanta a Bergamo. Da quella sfida passerà la possibilità di raggiungere la finale del 13 maggio all’Olimpico.

Sarri cerca una rivincita, ma il suo futuro dipende da altro

Anche per Sarri questa coppa ha assunto un valore speciale. Storicamente il tecnico toscano non ha mai fatto della Coppa Italia una priorità assoluta, preferendo sempre il lavoro sul lungo periodo e la costruzione di una precisa identità di gioco. Stavolta, però, il contesto è diverso. In una stagione così tormentata, arrivare fino in fondo e vincere darebbe al tecnico il sapore di una rivincita personale. Resta però un punto fermo: il percorso in coppa non basterà da solo a determinare il suo futuro. Sarri, infatti, continua a ragionare soprattutto sul progetto, sulla necessità di ritrovare un ambiente unito e uno stadio pieno, lontano dal muro contro muro tra tifoseria e società. È su questi aspetti che si giocherà davvero la sua permanenza. La Coppa può salvare la stagione, ma non cancellare tutti i problemi emersi.