Lazio, Lotito rischia la carica di Consigliere Federale? Le ultime

Il caso tamponi potrebbe avere ripercussioni anche sull’organigramma della Lega Serie A. Claudio Lotito, presidente ma anche Consigliere Federale in quota Lega, potrebbe perdere il suo posto. Come rivela La Gazzetta dello Sport, qualora si accumulino 12 mesi di inibizione in 10 anni, le cariche federali andrebbero a decadere.