Lazio, Lotito fiducioso per lo sblocco totale del mercato di gennaio. Ma rischia di nuovo in estate ed è obbligato ad aumentare i ricavi

La scadenza del 30 settembre è passata, ma per la Lazio inizia ora un lungo periodo di attesa che deciderà il suo futuro. La trimestrale, chiusa ufficialmente ieri, contiene la strategia con cui Claudio Lotito spera di sbloccare il mercato di gennaio, ma le incognite restano, soprattutto in vista della prossima estate.

Per la sessione invernale, la società ha di fronte a sé un doppio binario. Come riporta Il Messaggero, c’è una certezza di base: grazie alle cessioni estive di Casale e Tchaouna, il parametro del “costo del lavoro allargato” è stato parzialmente risanato, garantendo alla Lazio la possibilità di operare almeno con un mercato a saldo zero. Ma Lotito punta più in alto. La sua mossa è un escamotage contabile: l’inserimento a bilancio di un “vecchio” credito da 12-13 milioni di eurorelativo a diritti tv. Se questa operazione verrà convalidata dalla nuova Commissione di controllo (il cui verdetto è atteso per metà novembre), il mercato di gennaio verrebbe sbloccato totalmente. La Lazio si dice sicura di poter fornire tutte le garanzie necessarie, ma il rischio di un no esiste.

Tuttavia, il vero, grande allarme riguarda la prossima estate. La spada di Damocle è la trimestrale del 30 marzo. Se in quella data la Lazio dovesse sforare nuovamente il parametro sul rapporto tra spese e ricavi – con la Lega che deve ancora decidere se il limite sarà al 70% o all’80% – si verificherebbe un nuovo, pesantissimo blocco del mercato, identico a quello vissuto nell’ultima sessione estiva.

Per questo, l’imperativo per Lotito è uno solo: aumentare i ricavi il prima possibile. La ricerca di un main sponsor, i proventi delle coppe e la valorizzazione degli asset non sono più solo obiettivi, ma necessità assolute per evitare che la società si ritrovi di nuovo con le mani legate, compromettendo la programmazione e la competitività a lungo termine.