Lazio, Luis Alberto: «Tutte le squadre che hanno giocato in Europa hanno i nostri problemi»

Intervenuto a Sky Sport prima di Bologna–Lazio, ha parlato lo spagnolo Luis Alberto.

LE PAROLE – «Sarà una partita complessa, il Bologna ha fatto un percorso buono. Sono cresciuti tanto. Questo è un campo dove è difficile fare punti. Dovremo stare attenti in difesa. La pressione è tanta. Dovremo fare una gara tosta per portare a casa la vittoria. Tutti stanno giocando molto meglio, siamo 6-7 giocatori a centrocampo, è giusto che ci sia più rotazione. Ti aiuta anche a restare più lucido. Ci fidiamo del mister, mette in campo sempre chi sta meglio. Credo che tutte le squadre che giocano l’Europa hanno i nostri stessi problemi. Lamentarsi non serve a nulla. Giocare tante partite è comunque difficile, ma a volte deve allenarsi più la testa che le gambe. Noi dobbiamo solo lavorare».