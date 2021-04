Lazio, Luiz Felipe brucia le tappe: lavoro con il pallone

Luiz Felipe non vede l’ora di tornare in campo e dare il contributo alla Lazio per questo finale di stagione: le ultime

Ancora ranghi ridotti a Formello. La Lazio si è ritrovata oggi sul campo del centro sportivo senza Immobile, Muriqi, Marusic e Strakosha, assenti per gli ultimi impegni con le rispettive divisioni; assenti anche Patric e Luis Alberto per la botta rimediata alla caviglia. Il numero 10 ha mostrato sui social una vistosa fasciatura che, da una parte, esclude lesioni più serie, ma dall’altra lo lascia in forte dubbio per la gara di sabato con lo Spezia.

Le buone notizie, però, sono arrivate da Luiz Felipe. Dopo un primo lavoro atletico ha svolto alcune esercitazioni col pallone: il rientro si avvicina e il difensore sta facendo di tutto per accelerare i tempi.