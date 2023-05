Lazio, Lulic: «Nessuna rivincita per la Coppa Italia contro la Roma»

L’ex biancoceleste Lulic ha parlato della vittoria della Coppa Italia 2013 in finale contro la Roma. I dettagli

Senad Lulic, ex esterno della Lazio, ha raccontato il gol in finale di Coppa Italia nel libro “26 maggio, tutta la storia del derby dei derby” di Fabio Argentini.

PAROLE – «A sottolineare l’importanza del derby in finale era la gente. E con la gente anche i giocatori che erano qui da più tempo e avevano vissuto momenti esaltanti e giorni difficili in una piazza che il derby lo voleva sempre vincere, figuriamoci in una finale storica. Ma in uno spogliatoio ci sono tante figure, magari non conosciute dal grande pubblico, che fanno parte del gruppo e che spesso di quel gruppo fanno le fortune. Lo staff sanitario, l’ufficio stampa, i cuochi, i magazzinieri, i massaggiatori… Molti di quei ragazzi sono romani e il derby se lo sentono dentro da sempre. Ti trasmettono le loro preoccupazioni, ti spingono a vincere, ti aiutano a capire. E così, il giorno prima della partita, men- tre stavo facendo un massaggio, dissi a Romano Papola, uno degli storici fisioterapisti: «Non ti preoccupare, domani ci penso io». Sapevo che potevamo farcela. Dopo la partita, durante i festeggiamenti, l’ho abbracciato in campo e gli ho detto: «Hai visto? Ci ho pensato io». Ma era solo una battuta. Ero ben consapevole che ci avevamo pensa- to tutti. Giocatori e staff. Quella partita l’abbiamo vinta insieme: perché volevamo vincerla. Tutti».

