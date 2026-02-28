Connect with us
Lazio News

Lazio, Maldini salta la sfida contro il Torino: il motivo del suo forfait e la lista dei convocati di Sarri. Ultimissime

Lazio, Daniel Maldini assente contro il Torino: il motivo del suo forfait e l’elenco dei convocati di Sarri. Ultimissime

La Lazio si appresta ad affrontare una trasferta insidiosa e fondamentale per la propria classifica. I capitolini scenderanno in campo contro il Torino, ma dovranno fare i conti con un’emergenza infortuni che complica non poco i piani tattici di Maurizio Sarri.

Tegola Maldini: problema alla caviglia per il trequartista

La notizia principale che emerge dal centro sportivo di Formello riguarda l’assenza di Daniel Maldini. L’attaccante non rientra infatti nella lista dei convocati per la trasferta piemontese. Stando a quanto trapelato nelle ultime ore, il giocatore è alle prese con un fastidioso problema alla caviglia che lo ha costretto ad alzare bandiera bianca.

L’emergenza infortuni: gli altri indisponibili

Il forfait del fantasista si aggiunge a una lista degli assenti già preoccupantemente lunga per mister Sarri. Contro i granata, infatti, la formazione biancoceleste dovrà rinunciare a diverse pedine chiave del proprio scacchiere:

  • Mario Gila
  • Nicolò Rovella
  • Toma Basic
  • Pedro
  • Elseid Hysaj

La lista ufficiale dei convocati biancocelesti

Nonostante le pesanti defezioni, la Lazio è pronta a dare battaglia. Di seguito l’elenco completo dei giocatori chiamati a disposizione per il match:

Portieri: Furlanetto, Motta, Provedel;

Difensori: Lazzari, Marusic, Nuno Tavares, Patric, Pellegrini, Provstgaard, Romagnoli;

Centrocampisti: Belahyane, Cataldi, Dele-Bashiru, Farcomeni, Przyborek, Taylor;

Attaccanti: Cancellieri, Dia, Isaksen, Noslin, Ratkov, Zaccagni.

