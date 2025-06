Lazio, come si sta vivendo il ritorno di Maurizio Sarri? L'ex Delio Rossi tende a pensarla così - Calcio News 24

Lazio, Delio Rossi sul ritorno di Maurizio Sarri in biancoceleste: concentrandosi molto sulla sessione di mercato estiva

L’allenatore della Lazio Delio Rossi è stato ospite ai microfoni di Radiosei, ha voluto rilasciare qualche dichiarazione sul ritorno di Sarri in biancoceleste.

SARRI-«Allenatori come Sarri, ma anche Gasperini, hanno bisogno di essere assecondati al 100%, non in percentuali inferiori. La società lo conosce, sa cosa vuole e che tipo di persona è. Lui – Sarri – conosce la rosa. Le scelte devono esser fatte in base alle regole d’ingaggio, quindi prendere giocatori adatti al suo calcio, anche se non sono dei nomi altisonanti. Mandas? Diciamo che la rosa della Lazio giocava il 4-3-3, quindi si presume si ritorni a questo modulo adesso. E’ chiaro che essendo un portiere, resta il più ‘sacrificabile’ a fronte di un’offerta importante».

CONSIGLIO-«La mezzala per me potrebbe essere Fazzini, magari al fianco di Rovella e Guendouzi. Un centrocampo deve avere equilibrio. Fazzini non ha la cilindrata di un McTomminay o di un Milinkovic, piuttosto che Reijnders. È bravo tecnicamente che può stare in una squadra da 5-6 posto, che sposta a livello nazionale, non internazionale. Io vorrei più un giocatore che abbia incursioni e stazza».

COPPOLA-«È un giocatore ordinato, però secondo me vale Casale. Sarri da come riferimento la palla e non l’uomo, Coppola ci può stare, ma non è un profilo che sposta».