Lazio, Maximiano: «Per me è una sfida stare qui. Il famoso errore...»

Luis Maximiano, portiere della Lazio, ha parlato in conferenza stampa in vista del match di Conference League contro l’AZ

GIOCARE – «Se ho l’opportunità di giocare sono felice e cerco di fare al meglio il mio lavoro. Arrivare fino in fondo in Conference da protagonista? Adesso l’importante è l’allenamento di oggi, poi la partita di domani».

ERRORE AD AGOSTO – «Non è stato facile, ma il calcio è così, cambia velocemente e dobbiamo sempre essere pronti. Ho 24 anni, ho passato un’esperienza che non avevo mai affrontato. Sarà importante per la mia carriera. Quando entri in campo però cancelli tutto e spero di rispondere sempre bene in campo».

PARTIRE A GENNAIO – «Uno ci pensa, ma sono felice di stare qui. È una sfida per me stare qui. Sono cresciuto da quando sono arrivato. Qualche stagione le difficoltà ci sono, questo è il momento di affrontarle».